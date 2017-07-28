BMW X3 от Alpina получил особые настройки полного привода

Баварское ателье Alpina представило в глобальной сети дизельный кроссовер на базе модели BMW X3 с особыми настройками полного привода. Новинка получила название XD3, и появится на европейском рынке во втором квартале текущего года. Прайс на вседорожник пока не озвучивается.

Ателье Alpina оснастило кроссовер BMW X3 трехлитровой дизельной установкой с нагнетателем. Ее производительность составляет 333 лошадиные силы. Агрегат укомплектован восьмидиапазонной автоматической трансмиссией, передающей крутящий момент на обе оси. Первую «сотню» кроссовер XD3 набирает за 4,9 секунды. Порог скорости автомобиля ограничен на отметке в 254 километра в час. Это делает новинку одним из быстрейших вседорожников в мире.

Кроссовер на базе BMW X3 от Alpina также обзавелся спортивной подвеской, самоблокирующимся дифференциалом задней оси и 20-дюймовыми колесными дисками.

В прошлом году ателье Alpina представило спорткар, построенный на базе BMW 5 Series. Новинка получила название D5 S. Транспортное средство существует в версиях седан и универсал. Оснащается машина трехлитровой дизельной установкой с нагнетателем. Ее производительность составляет 326 лошадиных сил. Комплектуется мотор восьмидиапазонной автоматической трансмиссией, передающей крутящий момент на обе оси.