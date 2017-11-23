Перечислены автобренды с наилучшим сервисом в России

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели исследование, по результатам которого перечислили автобренды с наилучшим сервисом в России. Это стало возможным благодаря опросу, в котором приняли участие автомобилисты страны.

Опрос проводился в ноябре минувшего года по телефону и в интернете. Участниками исследования стали не менее 3 000 жителей России, которые имеют собственный транспорт. Они давали оценку сервисам по десяти критериям.

Исследование показало, что больше всего отечественным автомобилистам нравится обслуживание японских марок Toyota и Mazda, которые по результатам опроса получили по 81,2 балла из 100 возможных. Также в тройке лидеров фигурирует французский автобренд Renault, набравший 79,9 балла. Четвертая позиция в рейтинге досталась японской марке Suzuki с результатом в 79,4 балла. В первой пятерке также оказался бренд Subaru, получивший 78,9 балла. Всего в рейтинге фигурируют семь японских марок. Кроме вышеназванных брендов в список входят Mitsubishi, Honda и Nissan, которые получили по итогам опроса 77,4, 76,4 и 76,2 балла соответственно. Кроме того, в десятке оказались марки Hyundai и Volkswagen, получившие по 78,3 балла.

Эксперты уточнили, что многие россияне довольны своим транспортом, а потому средний индекс удовлетворенности сервисом по 31 бренду в стране составляет 74,7 балла. Уточним, что в исследовании в счет брались мнения владельцев автомобилей самых востребованных марок в России, выпущенных не позже чем, в 2012 году.