Следующий Range Rover Evoque получит гибридный дизельный мотор

Согласно данным британского автомобильного портала Autocar, в 2019 году дебютирует новое поколение кроссовера Rage Rover Evoque. Примечательно, что стильный SUV получит плагин-гибридную версию, которая базируется на дизельном двигателе внутреннего сгорания.

На страницах британских порталов появилась информация о новом поколении кроссовера Range Rover Evoque, которое будет представлено в 2019 году. Ожидается, что модель получит под капот линейку гибридных моторов, ведь к 2020 году компания Jaguar Land Rover планирует электрифицировать все свои автомобили.

Так, Range Rover Evoque новое генерации будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который сочетается с компактным электромотором. Примечательно, что аналогичная схема будет реализована и на 2,0-литровом дизельном двигателе. Ожидается, что речь идёт о так называемой «мягкой» гибридной системе, которая оснащается 48-вольтовым электродвигателем.

Стоит отметить, что в последние годы дизельные автомобили подвергаются резкой критике, а правительство Великобритании даже ввело дополнительный налог на машины, использующие «тяжелое» топливо. В JLR уверены, что дизельные гибриды смогут несколько улучшить репутацию таких автомобилей.