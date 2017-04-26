Кроссовер Skoda Karoq получит новые версии

Чешская машиностроительная компания Skoda намерена увеличить число предлагаемых версий для своего нового небольшого кроссовера Skoda Karoq. В обозримом будущем на рынок выйдут бензиновые полноприводные модификации.

Следует напомнить, что на сегодняшний день компактный кроссовер Skoda Karoq с полноприводным механизмом предлагается только с 2-литровым 150- и 190-сильным дизелем. Авто еще оснащается 1,0- и 1,5-литровыми бензиновыми агрегатами TSI с отдачей 115 и 150 лошадиных сил. Они работают в паре с 6-скоростной МКПП и 7-диапазонной трансмиссией DSG.

Но в скором времени на рынок выйдет новый кроссовер Skoda Karoq с 1,5-литровым TSI и системой полного привода. Стоимость машины держится в секрете. Наиболее бюджетный автомобиль со 150-сильной установкой и полным приводом предлагается в Чехии за 669 900 крон.