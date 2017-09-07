Названа дата премьеры нового электрокроссовера Jaguar I-Pace

В пресс-центре британской машиностроительной компании Jaguar Land Rover объявили о дате премьеры своего первого электромобиля, которым станет кроссовер Jaguar I-Pace. Новинку представят в ходе интернет-трансляции 1 марта 2018 года.

Представители премиального бренда сообщают, что во всем мире интересуются грядущей новинкой. В ходе трансляции автопроизводитель расскажет о технических характеристиках машины, ее вариантах исполнения и ценах. Пока вся информация об электрокаре засекречена.

Сообщается, что в ходе тест-драйва больше 200 тестовых прототипов преодолели 1,5 млн миль. Машины испытывались при температуре от -40 до +40 градусов.

Посмотреть демонстрацию автомобиля можно 1 марта текущего года в 21:00 по МСК на специальном портале либо в профиле Jaguar Land Rover в социальной сети Facebook. Публичный дебют машины состоится на Женевском автосалоне, который откроет свои двери 6 марта нынешнего года.