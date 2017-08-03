«АвтоВАЗ» озвучил зарплату начинающего инженера

Отечественный машиностроительный гигант «АвтоВАЗ» ищет новых сотрудников. Чтобы привлечь их, производитель озвучил размер зарплаты начинающего инженера, отучившегося по целевой программе в местных вузах.

ПАО «АвтоВАЗ» нуждается в новых кадрах, которые позволят запустить производство модели LADA Kalina во вторую смену. Кроме того, компании нужны специалисты на основном производстве. Данная информация озвучена Дмитрием Михаленко, вице-президентом по персоналу и социальной политике компании. По его данным, предприятию нужны инженеры-конструкторы и инженеры-технологи в количестве 250 человек.

По данным господина Михаленко, отучившиеся специалисты будут изначально получать зарплату в размере 35 000 рублей. Также иногородним сотрудникам предприятие обещает помочь с жилищным вопросом.