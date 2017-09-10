Эксперты провели тест-драйв пикапа FIAT Fullback

Эксперты устроили тест-драйв пикапа FIAT Fullback, который представляет собой перелицованную версию более известной модели Mitsubishi L200. Для испытаний специалисты выбрали топовый вариант автомобиля.

По словам экспертов, пикап FIAT Fullback не очень удобен для того, чтобы забраться в него, однако машина имеет специальную ручку на передней стойке и дополнительный порог. Двигатель запускается громко и с вибрацией. По словам специалистов, это может понравиться не каждому, но найдутся те, кого такие моменты только раззадорят.

В моторном отсеке тестируемого FIAT Fullback расположен 181-сильный дизельный агрегат с турбонаддувом. Он укомплектован 5-АКПП, которая хорошо ведет себя в городе. Также для коробки передач предусмотрен ручной режим с подрулевыми лепестками управления.

Амортизаторы у FIAT Fullback достаточно жесткие. На бездорожье они безусловно важны при клиренсе в 205 миллиметров. Однако в городе даже мелкие неровности могут порой ощущаться достаточно сильно. Так или иначе, экспертам очень понравился пикап в экстремальных условиях, так как за городом машина хороша во всех смыслах. Также специалисты обращают внимание на то, что машина имеет четыре режима управления: 2H монопривод, 4H полный, 4HLc межосевая блокировка, 4LLc межосевая блокировка с пониженной передачей.

В России пикап FIAT Fullback продается по цене от 1 599 990 рублей. Это на 180 000 дешевле, чем Mitsubishi L200.