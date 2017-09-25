Назван ТОП-10 автобрендов, принятых по программе трейд-ин

Согласно исследованиям агентства «АВТОСТАТ», количество проданных автомобилей по программе трейд-ин в 2017 году выросло на 17%. В результате автоэксперты представили ТОП-10 автомобильных брендов, машины которых сдавали в обмен на новые авто.

Возглавил ТОП-10 автобрендов немецкий Mercedes-Benz. 17% клиентов трейд-ин сдавали авто этой марки. Второе место с показателем в 11% клиентов программы занял другой немецкий бренд - BMW. Тройку лидеров с показателем 10% замыкают автомобили Volkswagen.

Далее в рейтинге оказались автомобили Ford и Hyundai. С одинаковым количеством машин на шестой строчке оказались Land Rover и Audi. Следом расположились машины японского автобренда Nissan, а за ним Toyota. ТОП-10 автомобильных брендов, которые сдавали по программе трейд-ин, замыкают Opel и KIA. Специалисты отмечают, что клиенты, которые приобретают новые автомобили по программе трейд-ин, обычно сдают машины от трех до пяти лет.