В Бразилии могут начать производить LADA 4X4

В соответствии с информацией, распространенной южноамериканскими специализированными порталами, в Бразилии в обозримом будущем начнется реализация российских внедорожников LADA 4X4. Помимо того, в стране могут наладить массовый выпуск таких авто.

Местное издание Gazeta Do Povo, ссылаясь на свои источники, сообщает, что новый внедорожник LADA 4X4 появится на бразильском авторынке. В бразильском филиале бренда LADA пока не комментируют это.

Следует напомнить, что в середине 1990-х годов автомобиль LADA 4X4 продавали в Бразилии, где у него даже была хорошая востребованность. Но затем продажи прекратились.

По инсайдерским данным, производство авто в Бразилии стартует к 2021 году, а пока над новым внедорожником работают инженеры «АвтоВАЗ». Вероятно, сборка будет осуществляться на местном автозаводе Renault в Сан-Жлзе-дус-Пиньяй.