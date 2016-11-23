Кроссовер Changan CS75 будут собирать в России

В России планируется выпуск кроссовера Changan CS75. Полноразмерный вседорожник будет собираться в Липецкой области. Данная информация озвучена российским офисом китайской марки.

Отечественное представительство Changan уточнило, что сейчас в России ведется сертификация кроссовера CS75. Также в Липецкой области осуществляется подготовка конвейера, чтобы принять новую модель. Точные сроки появления кроссовера Changan CS75 на рынке РФ пока не озвучиваются.

В сообщении также говорится, что в третьем квартале 2018 года претерпит рестайлинг кроссовер Changan CS35. Также в пресс-центре отметили, что в нынешнем году липецкое предприятие должно выпустить 2 300 автомобилей.

В течение 2017 года с конвейера российского предприятия Changan сошло 2 000 кроссоверов CS35. В 2016 году этот показатель составил всего 365 собранных автомобилей. Продажи модели выросли за минувший год в России в 2,7 раза, она разошлась по стране тиражом в 1 388 единиц.

Changan International Corporation дала старт сборке своей продукции в России в 2015 году. Кроссовер CS35 появился на конвейере липецкого предприятия в конце 2016 года. В течение пяти лет китайская марка предложит жителям РФ еще семь моделей, среди которых будут кроссоверы, седан, минивэн и хэтчбек.