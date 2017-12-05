В Женеве покажут новый хэтчбек Toyota Auris

Японские машиностроители представили в глобальной сети официальный тизер хэтчбека Toyota Auris нового поколения. Автомобиль предстанет перед публикой на мартовском мотор-шоу в Женеве. Появится ли «следующий» универсал Toyota Auris, пока неизвестно. Недавно появились слухи, согласно которым модель Toyota Auris переименуют для рынка Европы, но они не подтвердились.

В январе нынешнего года в СМИ появилось известие о том, что для Старого света новое поколение Toyota Auris переименуют в историческую Corolla. Производитель опроверг эти слухи.

Первый Toyota Auris отправился на рынок в 2006 году. На многих рынках машина продается как Corolla, но не в Старом свете. Согласно слухам, переименование должно было вернуть хэтчбеку популярность в Европе, так как в регионе падают его продажи. Статистика гласит, что в минувшем году в ЕС было реализовано 114 105 машин, в то время как в 2016 году эта цифра достигала 128 906 автомобилей. Основой для третьей генерации хэтчбека Toyota Auris послужило шасси TNGA (Toyota New Global Architecture). Оно уже зарекомендовало себя на кроссовере Toyota C-HR, а также на актуальных Prius и Camry. Под капотом новинки разместится комбинированная силовая установка, состоящая из двухлитрового бензинового агрегата и никель-металлогидридного аккумулятора.

Компания Toyota также привезет в Женеву возрожденный спорткар Supra и обновленную субкомпактную модель Aygo. О них пока нет подробностей.