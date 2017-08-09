Эксперты протестировали новый Volkswagen Passat 2018 года

Автомобильные эксперты устроили тест-драйв новому седану Volkswagen Passat 2018 модельного года. Машина обзавелась новой силовой установкой, производительность которой составляет 174 л.с. Специалисты выяснили, что транспортное средство менее динамичным в сравнении с его предшественником.

До скорости в 100 километров в час новый Volkswagen Passat 2018 разгоняется за 8,1 секунды. «Дореформенный» седан делал это быстрее на 1,1 секунды. Так или иначе, специалистам понравилось, как себя ведет новый агрегат.

В списке оснащения седана Volkswagen Passat 2018 имеются адаптивный круиз-контроль, система отслеживания слепых зон, экстренное торможение, дисплей информационно-развлекательного комплекса, двухзонная климатическая установка. Эксперты подытожили, что не могут считать новинку лучше ее предшественника.

Обновленный Volkswagen Passat дебютирует в рамках мартовского автосалона в Женеве. Машина выглядит и оснащена как премиальный автомобиль, однако будет продаваться в среднем сегменте, и получит множество разнообразных комплектаций.