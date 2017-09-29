Составлен ТОП-7 самых "провальных" автомобилей в России

На российском авторынке присутствует множество моделей, которые продаются в огромных количествах. Но имеется и немало авто, владельцы которых могут разориться на их обслуживании.

Среди них прежде всего стоит выделить Acura MDX. Это авто является попыткой японцев из Honda выйти на рынок премиальных машин. Но если в США авто данной марки хорошо продаются, то в России совсем другая ситуация. После очень низких продаж бренда в РФ в 2016 году, большие надежды возлагались на Acura MDX, но он их не оправдал.

Следом расположилась Alfa Romeo Stelvio. В 2016 году российские дилеры сбыли только 100 единиц бренда, которыми являлись хэтчбэки MiTo и Giulietta. А уже в прошлом году прекратились официальные продажи авто данной марки. Потому итальянский седан Alfa Romeo Stelvio почти не знаком россиянам.

Третье место досталось китайскому HTM Boliger. Он частично позаимствовал оформление от немецкого Porsche Cayenne. Вероятно, из-за этого тираж его достиг 99 штук. В ТОП-5 попали Chrysler Pacifica и Haima M3. Перечень наиболее провальных авто закрывают Jeep Renegade и SsangYong Tivoli. Первый довольно высок в цене, недостаточно надежен и отличается не лучшей сборкой. Второй, несмотря на демократичную цену, не может конкурировать с Hyundai Creta, Renault Kaptur, Nissan Juke и Ford EcoSport.