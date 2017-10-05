Седан LADA Vesta остался лидером C-сегмента в январе

Российский седан LADA Vesta оставил за собой пальму первенства в C-сегменте. Об этом сообщают штатные сотрудники аналитического центра «АВТОСТАТ», исследовав продажи января 2018 года.

Согласно информации, полученной от экспертов, в январе текущего года модель стала наиболее востребованной среди российских автомобилистов. Ее тираж в прошлом месяце достиг 5 847 экземпляров, что на 41% выше показателей аналогичного периода минувшего года. Второе место досталось корейской KIA Cee’d. Её дилеры смогли реализовать в количестве 1 401 единицу.

ТОП-3 закрывает Skoda Octavia (1150 штук, +1,2%). В ТОП-5 оказались Ford Focus (1043 ед.) и LADA Priora (1020 шт.). Первая десятка представлена Nissan Almera (975 шт.), Hyundai Elantra (553 ед.), Ravon R3 (494 шт.), KIA Cerato (264 ед.) и Lifan Solano (230 шт.). Суммарный объем автомобилей C-класса в России составил 14 055 авто (+26,8%).