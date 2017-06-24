Появились первые фото нового кросс-купе Volvo XC50

Шведская компания Volvo, которая принадлежит китайскому автогиганту Geely, планирует выпустить стильный купеобразный кроссовер Volvo XC50, который на глобальном рынке сможет составить уверенную конкуренцию BMW X2. На данный момент разработчики опубликовали первые изображения модели и раскрыли некоторые характеристики.

Согласно данным европейских автомобильных порталов, компания Volvo готовится выпустить новый компактный кроссовер Volvo XC50 в стильном кузове купе. Отмечается, что в модельной линейке компании новинка вполне логично расположится между моделями XC40 и XC60.

Отмечается, что новый Volvo XC50 будет построен на основе производственного шасси CMA, которое лежит в основе нового Volvo XC40. Данная платформа была разработана в тесном сотрудничестве с инженерами Geely.

Под капотом нового Volvo XC50 расположится 2,0-литровый дизельный мотор отдачей в 190 «лошадок», а бензиновая линейка будет представлена 247-сильным двигателем с индексом T5. Кроме того, автомобиль получит и плагин-гибридную версию.

В список оснащения нового Volvo XC50 войдёт беспилотные системы из пакета Pilot Assist, а также широкий набор современных систем безопасности. Дебют купеобразного «паркетника» состоится уже в 2020 году.