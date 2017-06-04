Составлен ТОП-5 самых ярких и необычных «Гелендвагенов»

Немецкий рамный внедорожник Mercedes-Benz G-Class по праву считается одной из самых узнаваемых моделей компании, но некоторые образцы заслуживают отдельного внимания. Российские автомобильные журналисты составили ТОП-5 самых впечатляющих «Гелендвагенов», среди которых как заводские модели, так и внедорожники от мировых тюнинг-ателье.

На первой строчке рейтинга самых впечатляющих «Геликов» расположился ярко-красный Mercedes-Benz G 63 AMG, который был доработан специалистами немецкого ателье German Special Customs. Помимо яркой внешности, модель примечательна 615-сильным мотором V8.

Второе место досталось заводскому Mercedes-Benz G 63 AMG 6X6, который на данный момент имеет ценник в 18 000 000 рублей. Модель имеет четыре колеса и три колесных оси, каждая из которых оснащается блокирующимся дифференциалом и является активной. Далее в ТОП-5 следует «стритрейсерский» Mercedes-Benz ART G Streetline, который примечателен широким обвесом и неоновой подсветкой.

Четвертое место достается Brabus 800 I Business, который выполнен в «придворном» ателье Brabus. Модель представляет собой передвижной офис, а в салоне можно найти несколько компьютеров и люксовую отделку. Замыкает «пятерку» экстремальный «Гелендваген» от тюнинг-ателье Mansory, который оснащается 814-сильным мотором.