Составлен ТОП-5 новых электрокаров Женевского автосалона 2018

Женевский автосалон откроется для представителей СМИ уже 6 марта, а с 9 марта посетить мероприятие смогут все желающие. В преддверии крупнейшей автовыставки в мире эксперты решили назвать «пятёрку» самых ожидаемых электрокаров.

Открывает рейтинг первая модель на электротяге в истории бренда – Hyundai Kona Electric. Новый электрический кроссовер покажут сразу в двух версиях, которые будут отличаться двигателями. Примечательно, что одна из вариаций может стать мощнейшим электрокаром в мире. Запас хода новинки составит 470 км.

Вторую строчку эксперты отдали Mercedes EQ C, который, скорее всего, получит сразу два электромотора. Кроссовер сможет преодолевать до 500 км без подзарядки. О модели известно не так много подробностей, однако некоторое представление о ней может дать представленный ранее прототип.

Ещё одним из самых ожидаемых электрокаров был признан Jaguar I-Pace, который сможет всего за 45 минут восполнять запас батареи до 80%. На четвёртой позиции оказался Renault Zoe, его планируется оснастить новой установкой с отдачей в 110 «лошадок» и литий-ионной батареей на 41 кВт/ч.

Замыкает ТОП-5 южнокорейский концептуальный кроссовер SsangYong e-SIV Electric Concept. Ожидается, что мощность его мотора составит 190 лошадиных сил, максимальная скорость будет равна 150 км/ч, а запас хода – 450 км.