Тюнеры из RoadShow International взялись за доработку Rolls-Royce Wraith

Американское тюнинг-ателье RoadShow International показало результаты своей работы над роскошным Rolls-Royce Wraith. Фотографии доработанного автомобиля появились в одной из соцсетей.

Rolls-Royce Wraith не зря считается мечтой миллионов, однако некоторые состоятельные автолюбители готовы платить немалые суммы, чтобы обладать эксклюзивной машиной. Тюнеры из штата Джорджия рискнули взяться за доработку Wraith специально ради того, чтобы удовлетворить капризы самых требовательных клиентов.

Кузов автомобиля перекрасили в белый цвет, при этом экстерьер украшают золотые акценты. Машину поставили на уникальные 24-дюймовые колёсные диски Forgiato Caolavaro ECL с покрышками Pirelli. Вместе с тем мастера из RoadShow International не стали подвергать каким-либо изменениям силовой агрегат модели.

Напомним, официальный дебют актуального Rolls-Royce Wraith состоялся ещё в 2013 году, с тех пор машина сохранила свой внешний вид практически неизменным. Автомобиль сконструировали на платформе, позаимствованной от BMW 7 Series F01.