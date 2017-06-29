Жители РФ потратили более 540 млрд рублей на покупку премиальных авто

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» сообщают, что в 2017 году в России удалось реализовать премиальные автомобили на сумму в 543 миллиарда рублей. Таким образом, выручка от продажи машин данного сегмента выросла на 2% относительно показателя годичной давности.

Чаще всего при покупке премиального авто россияне останавливали выбор на Mercedes-Benz. Дилеры немецкого бренда продали в РФ машины общей стоимостью 150 миллиардов рублей, что на 2% меньше, чем годом ранее. Компании BMW наоборот удалось увеличить размер выручки за отчётный период до 112 миллиардов рублей или на 17%.

ТОП-3 лидеров замкнул японский Lexus с 94 заработанными в России миллиардами рублей (-1,5%). На четвёртой позиции оказался Audi (53 млрд рублей), а на пятой Land Rover (49 млрд рублей).

Сотрудники агентства «АВТОСТАТ» информируют, что премиальные авто имеют рыночную долю всего порядка 10%. Наряду с этим более высокая стоимость позволяет таким машинам занимать более четверти от объёма выручки на авторынке РФ.