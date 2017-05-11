«Чайна Автомаркет» продолжает расширение дилерской сети в России

Компания China Automarket стремится увеличивать количество дилерских центров. Так, в прошлом месяце был подписан договор с автоцентром «АвтоКам», работающем в Петропавловске-Камчатском.

По состоянию на начало нынешнего месяца у China Automarket насчитывается 70 дилеров в Северо-Западном, Центральном, Южном, Уральском, Сибирском, Приволжском, Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО, сообщает «АВТОСТАТ».

В сентябре прошлого года стартовали розничные продажи внедорожников DW Hower H3. За четыре месяца россияне приобрели 1 364 такие машины, причём наибольшим спросом пользовалась версия «Комфорт». Напомним, China Automarket приступила к сборке DW Hower H3 на предприятии «Ставрополь Авто» в мае 2017 года.

В феврале текущего года на конвейер также встал рамный внедорожник DW Hower H5 с полным приводом. В шоу-румах такой автомобиль должен появиться в начале следующего месяца. Кроме того, в планы China Automarket входит запуск производства и продаж ещё двух новинок: пикапа DW Wingle и кроссовера DW Hower M6.