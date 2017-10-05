Обновленный Renault Captur 2018 впервые выехал на тест-драйв

Эксперты зарубежного автомобильного издания CarWow провели тест-драйв обновлённого кроссовера Renault Captur. Отмечается, что автомобиль после рестайлинга стал не только выглядеть современнее, но и обзавёлся новой силовой установкой.

Новый Renault Captur 2018 можно опознать по модифицированной решётке радиатора и другим колёсным дискам. Кроме того, у модели расширилась палитра доступных оттенков. Отмечается, что для отделки интерьера был применён более качественный пластик, однако подлокотник показался журналистам слишком хрупким.

В салоне также нашли место новые кресла, иной селектор коробки передач, премиальная стереосистема Bose и обновлённая мультимедийная система R-Link с возможностью подключения смартфонов. Уже в начальной комплектации Renault Captur получил парковочный ассистент Easy Park Assist и систему мониторинга слепых зон.

Кроссовер приводится в движение 1,2-литровым бензиновым мотором с турбокомпрессором, благодаря которому автомобиль способен ускоряться до первой «сотни» менее чем за 10 секунд. Данный результат считается неплохим для неспортивного SUV. Кроме того, обновлённый Renault Captur будет доступен с 1,5-литровым дизельным двигателем.