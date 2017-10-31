Обновлённый седан Audi A6 оснастят цифровой приборной панелью

Иностранные автомобильные СМИ в субботу, 24 февраля, поделились информацией, что интерьер рестайлингового Audi A6 получит много общего со внутренним убранством Audi A7 Sportback последнего поколения. Так, младшая модель получит полностью цифровую панель приборов.

В салоне обновлённого седана Audi A6 найдёт место сенсорный дисплей мультимедийной системы и мультифункциональное рулевое колесо, унаследованное от фастбэка Audi A7 Sportback. Помимо этого, у автомобилей появятся схожие дверные панели.

По некоторым данным, новый A6 также может получить от «старшего брата» ряд других элементов интерьера, включая кожаную отделку Valcona, премиальную стереосистему Bang & Olufsen и фирменный дорожный помощник Audi AI.

Вместе с тем обновлённый седан сможет похвастаться системой автономного вождения третьего уровня. Это означает, что автомобиль может парковаться, обгонять и экстренно тормозить без вмешательства человека.

Чтобы беспилотные технологии работали как следует, Audi A6 укомплектовали лазерным сканером, пятью радиолокационными датчиками, пятью видеокамерами и 12 ультразвуковыми датчиками.