Новый Mercedes-Benz GLE запечатлели во время испытаний

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz вывел на дорожные испытания кроссовер GLE свежего поколения. Официальная премьера автомобиля пройдёт в начале марта текущего года в рамках автовыставки в Женеве.

Новый Mercedes-Benz GLE попал в объективы фотошпионов во время тестов на дороге общего пользования в Германии. Кузов кроссовера полностью покрывала камуфляжная плёнка. Несмотря на это, на шпионских снимках видно, что автомобиль будет отличаться от прежнего поколения с угловатым дизайном более обтекаемой формой. Это означает, что у модели должны улучшится аэродинамические показатели.

Новую генерацию Mercedes-Benz GLE планируется построить на платформе MRA, которая ранее легла в основу E-Class. Благодаря применению новой архитектуры автомобиль станет габаритнее, однако существенно потеряет в весе.

Предполагается, что моторная гамма модели будет представлена турбированными двигателями с шестью цилиндрами. Также компания может выпустить модификацию с гибридной установкой. Остальная информация о грядущем Mercedes-Benz GLE будет рассекречена ближе кпубличному дебюту.