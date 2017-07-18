Скончался создатель ВАЗ-2108 Георгий Мирзоев

Вчера, 23 февраля, в 84-летнем возрасте ушёл из жизни Георгий Константинович Мирзоев, который работал в компании «АвтоВАЗ» главным конструктором с 1976 по 1998 году. Одной из главных его заслуг по праву считается создание ВАЗ-2108 – первой в истории советского автомобилестроения машины с передним типом привода.

Нередко проекты господина Мирзоева опережали своё время. В частности, он участвовал в разработке внедорожника ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2105, а также УАЗ-452 и УАЗ-469. Однако именно легендарная «восьмёрка» положила начало новой эры отечественного автопрома. Помимо этого, своим появлением Георгию Мирзоеву обязаны ВАЗ-2110, ВАЗ-1111 «Ока», «Самара-2», ВАЗ-1119 «Калина» и ВАЗ-2123, который в настоящее время известен автолюбителям как Chevrolet Niva.

Уже покинув должность, Мирзоев запустил проект по созданию автомобиля на топливных ячейках, который получил имя «Антэл». Немного позже «АвтоВАЗ» начал работу над семейством битопливных машин CNG.

Георгий Константинович также является автором ряда научных трудов по теории, расчёту и конструкции транспортного средства. Последние несколько лет он работал над экологически чистыми автомобилями. Похороны ветерана компании «АвтоВАЗ» пройдут в Москве, дата и время пока не сообщаются.