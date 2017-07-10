В сети появились эскизы с преемником Volkswagen Scirocco

Модельный ряд компании Volkswagen покинет Scirocco, однако в интернете были опубликованы изображения преемника спорткара. Эскизы были созданы независимым художником Луисом Карлосом Морено.

На опубликованных дизайн-скетчах Volkswagen Scirocco следующей генерации получил немало общих черт с недавно представленным четырёхдверным купе Volkswagen Arteon. Вместе с тем «двухдверка» выглядит более широкой, а также может похвастаться наличием стеклянной крыши и хромированных элементов. К сожалению, дизайнер решил не изображать салон автомобиля, который, по его задумке, должен быть выполнен в спортивном стиле.

Стоит напомнить, что Volkswagen отказался от выпуска нового поколения спорткара Scirocco, так как подобные автомобили пользуются низким спросом. Современные автолюбители предпочитают передвигаться на кроссоверах и внедорожниках.

Кроме того, немецкая компания сконцентрируется на разработке электрических модификаций своих моделей. По мнению некоторых автоэкспертов, в будущем свет может увидеть Scirocco с полностью электрической силовой установкой.