Названы цены на новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross

Уже в следующем месяце новый Mitsubishi Eclipse Cross появится у североамериканских автодилеров. Первая партия японских серийных кроссоверов уже прибыла в Порт-Хаенем, Калифорния.

Стоимость Mitsubishi Eclipse Cross будет начинаться от 24 290 долларов, что эквивалентно 1 378 000 рублей. «Топовый» вариант исполнения можно будет приобрести уже за 36 135 000 долларов или 2 055 000 рублей, сообщает «ВладТайм».

На рынке Соединённых Штатов и Канады Mitsubishi Eclipse Cross предложат с 1,5-литровым турбированным двигателем с отдачей в 152 лошадиные силы, который сочетается с новой бесступенчатой трансмиссией CVT. В базовой комплектации автомобиль получил передний привод, а более дорогие версии оснастили приводом на четыре колеса S-AWC с автоматическим перераспределением тяги.

Уже в начальной комплектации новый Mitsubishi Eclipse Cross может похвастаться шестью «аэрбегами», системой стабилизации, ABS, EBD, электронным ручным тормозом, передними сидениями с подогревом, электрическими стеклоподъёмниками, крупным задним спойлером и легкосплавными колёсными дисками размерностью 16 дюймов.

Пакет дополнений Touring Package стоимостью 2 500 долларов позволяет оснастить кроссовер подогревом остальных кресел, адаптивным круиз-контролем, стереосистемой и многим другим.