Пикап GMC Sierra нового поколения показали на первом тизере

В сети появился первый тизер новой генерации роскошного пикапа GMC Sierra. Публичная премьера автомобиля пройдёт в рамках международной автовыставки в Женеве в начале будущего месяца.

Отметим, что полноразмерный пикап GMC Sierra по сути является перелицованной версией автомобиля Chevrolet Silverado. Судя по затемнённому тизерному изображению, новинка получит пересмотренную переднюю часть кузова и светодиодные фонари.

Кроме того, GMC Sierra 2019 модельного года примечателен более массивной радиаторной решёткой, которую украшает большой шильдик. Стоит напомнить, что в последний раз смена поколений модели происходила ещё в 2013 году.

Под брендом GMC, которым владеет американский автогигант General Motors, производятся пикапы, внедорожники, грузовики и фургоны. Отметим, что среди всех марок, принадлежащих GM только Chevrolet превосходит GMC по объёмам продаж.