Audi опубликовали первый официальный видио-тизер седана нового поколения Audi A6

Ожидается, что презентация нового поколения Audi А6 состоится в рамках автосалона в Женеве уже в начале следующего месяца. Сегодня производитель опубликовал первый официальный видео-тизер нового седана.

Согласно видео, новое поколение оснастили массивной радиаторной решеткой, фарами на светодиодах, переработанным передним бампером. При этом модель сохранила стилистику обновленных А8 и А7. Интерьер Audi А6 также был значительно доработан, особенностью стала панель приборов в цифровом исполнении.

Моторная линейка седана нового поколения Audi А6 представлена турбодвигателем объемом 3 литра производительностью 340 «лошадей» и несколько шести и четырехцилиндровых силовых установок. В качестве трансмиссии доступен вариатор S tronic на семь скоростей, а также система quattro ultra. Позднее на авторынке будет доступна версия седана Audi А6 с гибридной силовой установкой с электромотором на 48 V и спортивфна версия Audi S6.