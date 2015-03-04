Volkswagen представит кроссовер Volkswagen T-Roc в кузове кабриолет

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сообщил, что выпустит кроссовер T-Rocв кузове кабриолет. Ранее подобное с автомобилем делала компания Jaguar Land Rover из кросс-купе Range Rover Evoque Convertible.

Немецкая компания планирует запустить производство кабриолета T-Roc уже в 2020 году, а официально новинку представят гораздо раньше. Сообщается, что в разработку кроссовера Volkswagen T-Roc в кузове кабриолет компания выделили 80 000 000 евро. При этом часть инвестиций уйдет на подготовку производственной линии на заводе концерна в Германии.

Несмотря на то, что первые кабриолеты Volkswagen T-Roc будут доступны уже в 2020 году, производитель соберет только 20 единиц. Однако позднее будет выпущено несколько больше кабриолетов. Стоит отметить, что кроссовер Volkswagen T-Roc появился на рынке только в 2017 году и уже смог собрать более 40 000 заказов.