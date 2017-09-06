Автопроизводитель Porsche представил Porsche 911 нового поколения в кузове купе

Немецкий автопроизводитель Porsche представил предсерийную версию купе нового поколения Porsche 911. Несмотря на то, что компания представила официальные фото модели, новинка полностью покрыта камуфляжной пленкой.

Из-за камуфляжа сложно разглядеть особенности новинки. Однако новое поколение Porsche 911 однозначно получит ряд уникальных доработок. При этом дизайнерам удалось сохранить фирменный силуэт модели.

Разработчики нового поколения купе Porsche 911 продолжают придерживаться идеи преемственности. Поэтому спорткупе любого поколения остаётся узнаваемым. Несмотря на фирменный внешний вид, специалисты значительно дорабатывают технические характеристики модели.

Ожидается, что в этот раз купе Porsche 911 снова удивит своих клиентов. Модель стала легче благодаря новой платформе MMB, при этом прочность кузова осталась прежней. Купе оснастят форсированными двигателями. Официальная презентация купе должна состояться в течение этого года. Кроме того, в 2023 году стоит ожидать версию с электродвигателем, однако систему автопилота купе получит позже всех.