В 2019 году в Китае начнут собирать электрические авто версии Mini

Great Wall Motors сообщили, что в 2019 году в Китае начнется выпуск автомобилей Mini-серии, оснащенных электродвигателем. Автокомпания подписала меморандум с немецкой компанией BMW.

Несмотря на подписанный документы, компании продолжают переговоры. На данный момент не известно, где именно будет запущен выпуск автомобилей Mini-серии с электроприводом, а также сколько будет вложено в производство. Однако стоит отметить, что ранее BMW говорили о намерении расширить модельный ряд на авторынке электрокаров Китая.

Стоит отметить, что именно китайский авторынок электромобилей является самым быстрорастущим в мире. Только в прошлом году, сегмент автомобилей с электроприводом вырос на 53,5% и достиг продаж в 777 тысяч машин. Кроме того, в КНР популярны автомобили Mini-версиях. В стране широко представлен модельный ряд этой серии, а также Mini-рынок Китая считается самым крупным. В прошлом году продажи таких авто составили 372 тысячи, при этом 35 из них было реализовано только в КНР.