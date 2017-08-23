Эксперты поделились советами как правильно выбрать коврик для автомобиля

Многие автовладельцы недооценивают важность автомобильных ковриков, а ведь они защищают машину от влаги, грязи и мусора. Автомобильные эксперты поделились советами как правильно подобрать коврик в авто.

Сейчас на рынке много разных автомобильных ковриков, которые имеют свои особенности. На данный момент большой популярностью пользуют 3D коврик weathertech. Они качественнее обычных, устойчивы к температурам, за ними просто ухаживать, срок эксплуатации дольше. А также имеют особенное квролиновое покрытие и имитацию рельефного пола. При этом они достаточно дорогие.

Среди более бюджетных эксперты отмечают классические резиновые коврики. Они стоят намного дешевле 3D ковриков, но также просты в уходе. Кроме того, их проще найти. В качестве альтернативы можно приобрести универсальный коврик из войлока.

Если в автомобиле слишком влажно, автоэксперты советуют воспользоваться текстильными ковриками. Они отлично справятся с влагой, однако не стоит забывать, что и сохнут они гораздо дольше. Чтобы сохранить тепло в салоне, следует постелить автомобильные коврики из ворса.