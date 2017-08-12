На автосалоне в Женеве представят спецверсию SEAT Leon CUPRA R ST

Уже в начале следующего месяца начнется автосалон в Женеве, где будет представлено множество новинок. Компания SEAT намерена представить спецверсию «заряженного» Leon CUPRA R ST.

Автопроизводитель уже давно представил «заряженную» версию SEAT Leon CUPRA R ST. Модель получила уникальный дизайн и оформление салона, с новыми элементами и акцентами в дизайне. Однако на автосалон в Женеву привезут спецверсию модели. Согласно опубликованным изображениям авто придали стильный вид, оснастили медными легкосплавными дисками, а также уникальными фарами.

Модель SEAT Leon CUPRA R ST оснащена двухлитровым турбодвигателем V4, который способен генерировать до 300 «лошадей». В качестве трансмиссии клиентам доступен «робот» с двойным сцеплением. На данный момент остаются неизвестны динамические показатели спецверсии. Продажи новинки стартуют уже в этом году.