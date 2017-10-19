В Женеве представят новый гиперкар Hennessey Venom F5

Следует напомнить, что мировой дебют нового гиперкар Hennessey Venom А5 прошел еще в 2017 году на выставке SEMA, но в тот момент модель еще не был готова к применению. Ожидается, что в Женеву тюнинговая компания привезет полностью работоспособную машину, котора разгоняет скорость в 480 км/ч.

Американский портал CarBuzz опубликовал информацию, согласно которой публика увидит новый гиперкар Hennessey Venom F5 в марте на Женевском автосалоне. Интересен тот факт, что в Женеву приедет и сам глава американского тюнинг-ателье Джон Хеннеси. Новый гиперкар сможет соперничать с гиперкарами от Koenigseegg, Bugatti и Rimac.

Под капотом машины разместился 7,4-литровый битурбированный агрегат с отдачей 1 600 лошадиных сил. Мотор получил алюминиевые цилиндры. Тираж выпуска новинки составит всего лишь 24 экземпляра, за каждый из которых придется выложить от 1 600 000 долларов. Собирать новинку будут на заводе в Техасе (США).