В команде Mercedes рассказали о создании оформления для W09

Представители гоночной команды Mercedes рассказали о создании оформления нового шасси W09. Отмечается, что публика его увидела 22 февраля 2018 года.

Как сообщает глава дизайнерского отдела Mercedes-Benz Сэм О’Брайен разработкой новой ливреи дизайнеры начали заниматься в июле перед автрийскими Гран-при. В тот момент, по словам топ-менджера, художники принялись обсуждать раскрас и анализировать цвета иных сборных. В действительночти, создание рас краски довольно длительный процесс, на который у дизайнеров ушло погода. Обычно дизайнеры выносят свои идеи, затем выбирается одна из них, которая ляжет в основу концепции. Следом совместно с дизайнерським отделом Daimler делаются обычные наброски на бумаге, которые потом сканируются.

Далее работа продолжается на компьютере с помощью графических редакторов. Следом разрабатывается трехмерное изображение. В случае с авто W09 2018 дизайнеры продолжили разработку прошлой концепции, которая базируется на четырех цветовых полосах. Именно эти полосы означают четыре победы, завоеванные в мировом турнире.