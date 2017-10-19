Новое поколение Peugeot 508 получило кузов лифтбэк

Автопроизводитель Peugeot рассекретил новое поколение 508. В результате новинка была полностью переработана: вместо кузова седан, модель получила новый кузов лифтбэк с безрамными дверями.

Новое поколение Peugeot 508 не просто получило иной кузов, а также современный внешний вид, модель претендует на премиум-класс. Обновленный Peugeot 508 построенный на базе EMP2 стал компактнее, теперь размеры авто следующие: длина – 4 750 мм, высота – 1 400 мм, расстояние между осями – 2 790 мм. При этом специалисты проработали аэродинамику новинки: Сх составляет 0,26.

Моторная линейка представлена турбодвигателем PureTech объемом 1,6 литра производительностью 180 и 225 «лошадей», дизельный BlueHDi объемом 1,5 лира мощностью 130 «лошадей» и BlueHDi объемом 2 литра мощностью 160 и 180 «лошадей». В паре работает АКПП на восемь скоростей Aisin и МКПП на шесть.

Салон нового поколения Peugeot 508 со строением i-Cockpit. Модель оснастили экраном 12,3”, системой проектирования показаний на лобовое стекло, системой мультимедиа на 7/8”. В списке оснащения также числится система электропривода и массажер для переднего ряда кресел, обивка напой, панорамная крыша, система аудио Focal, система заднего вида, круиз-контроль, фары на светодиодах, система ночного видения.В сентябре новое поколение Peugeot 508 появится на рынке Европы, а в 2019 гибридная версия.