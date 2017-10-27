Тюнинг-ателье Fostla представило «зеркальное» кросс-купе BMW X6 M50d

Не раз кросс-купе BMW X6 дорабатывали тюнеры. Тюнинг-ателье Fostla решило представить своё видение флагманского автомобиля и представили «зеркальный» BMW X6 M50d, который покрыли «черным хромом».

Тюнеры покрыли кузов кросс-купе виниловой пленкой «Черный хром», которая создает видимость «зеркала». В результате BMW X6 принял еще более необычный вид. Также инженеры оснастили кроссовер колесными дисками 22” и расширили арки колес. Подвеску кросс-купе решили занизить.

Тюнинг-ателье Fostla доработало и двигатель. Форсированный шестицилиндровый 3-литровый мотор вырабатывает до 437 «лошадей» при моменте силы в 845 Нм. Ранее силовая установка генерировала 376 «лошадей» и 740 Нм. На данный момент остаются неизвестны динамические характеристики BMW X6 M50d. При этом автоэксперты уверены, что авто достаточно 5,2 секунд, чтобы набрать первую «сотню». Пакет доработок от Fostla для кросс-купе BMW X6 M50d доступен по цене 19 тысяч евро или 1 323 047 рублей.