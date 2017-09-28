Представлен гоночный Ferrari SF71H с расширенной колесной базой

Правление итальянской машиностроительной компании Ferrari представили публике гоночный автомобиль Ferrari SF71H с расширенной колесной базой. Коме того, дизайнеры переработали аэродинамические свойства нового авто.

Согласно информации, распространенной специализированными порталами, новый Ferrari SF71H лишился защиты ореола кабины. Ряд деталей максимально скрыли, перекрасив в красный цвет. Под капот мотор получил двигатель, который работает в паре с более надежной КПП. На передней подвески продолжилось использование тяговых стержней сзади и тонких спереди.

Как сообщают представители пресс-центра Ferrari, дизайнеры модернизировали внешность. Технический директор Ferrari Маттио Бинотто сообщил, что новинку можно считать эволюционной. Разработчики продемонстрировали все ее преимущества и инженерные наработки. Основной целью Ferrari выступает хорошие характеристики гоночного авто и его поведение на трассах во время скоростных заездов.