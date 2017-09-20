Renault привезет на автосалон в Женеве новый концепт и обновленные Zoe R110 и Stepway

Французский автопроизводитель Renault сообщил, какие новинки привезет на автосалон в Женеву, который откроет свои двери журналистам уже через несколько дней. На автошоу представят новый концепт, а также переработанные Zoe R110 и Stepway.

Компания в первую очередь покажет новый концепт-кар Renault Algo. Сегодня производитель опубликоваз тизер новинки. Также в Женеве представят спецверсию Talisman, а также версию с новой силовой установкой. Кроме того, на автосалон привезут Zoe EV с новым более мощным двигателем. Электрокар Renault Zoe R110 оснастят двигателем производительностью 110 «лошадей» при моменте силы в 225 Нм. Новый мотор позволяет разгоняться до 100 км/ч за 11,4 секунды, а запаса хода хватает на 300 км.

Помимо новинок под собственным именем Renault представит авто Alpine A110 и ограниченную версию Dacia Stepway. Помимо автомобилей компания совместно с Daimler разработала новый двигатель объемом 1,3 литра, а также Energy TCe производительностью 115, 140 и 160 «лошадей», который получат Captur и Scenic.