В сеть попали фото нового купе Lexus LC F

Непривычный прототип праворульного «заряженного» купе Lexus LC недавно заметили обозреватели интернет-сообщества Lexus Enthusiast. Новинка была запечатлена на автомобильной стоянке в штате Калифорния (США).

По мнению экспертов, увиденный прототип является ничем иным, как «заряженным» вариантом исполнения спортивного купе Lexus LC F. Он получил переработанную радиаторную решетку и переделанный передний бампер. Тестовый экземпляр новинки имеет достаточно низкую посадку, а передние и задние бамперы и боковые юбки скрыты под камуфляжем. Также на верху авто стоит отметить небольшой аппарат, который считается индикатором, измеряющим температуру окружающей среды.

Если «заряженный» автомобиль появился на дорогах, то в скором времени японский премиальный бренд объявит о его выпуске. Существует вероятность, что под капот новинка получит новый 8-цилиндровый 4-литровый битурбированный двигатель с отдачей 621 лошадиную силу. Новое спорткупе станет легче, так как в нем применят углеродное волокно.