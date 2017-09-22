Представлен список самых экономичных гибридов 2018 года

Десятое место в списке досталось модели Lincoln MKZ Hybrid стоимостью от 36 530 долларов. Машина расходует 5,74 литра топлива на 100 километров пути в городе, а в шоссейном режиме этот показатель вырастает до 6,19 литра.

Девятое место занимает Ford C-Max Hybrid (5.6 л./100 км. 6.19 л./100 км.). Стоит машина от 24 995 долларов.

На восьмом месте расположился KIA Optima Hybrid (6.03 л./100 км. 5.11 л./100 км.). Автомобиль продается по цене от 26 890 долларов.

На седьмой позиции расположился Ford Fusion Hybrid (5.47 л./100 км. 5.74 л./100 км.). Стоимость модели составляет от 26 170 долларов.

Шестой в списке стоит Toyota Prius C (4.9 л./100 км. 5.47 л./100 км.). Знаменитый гибрид стоит от 21 525 долларов.

Пятое место занимает Chevrolet Malibu Hybrid (4.8 л./100 км. 5.47 л./100 км.). Продается модель по цене от 28 795 долларов.

Четвертым числится KIA Niro (4.52 л./100 км. 4.8 л./100 км.). В базовом исполнении машина стоит 24 280 долларов.

Тройку лидеров открывает Toyota Camry Hybrid (4.61 л./100 км. 4.44 л./100 км.). Стоимость машины составляет от 28 695 долларов.

Второе место занимает Toyota Prius. В определенных условиях эта машина может расходовать менее двух литров топлива на «сотню». Стоит модель от 24 370 долларов.

Первое место досталось Hyundai Ioniq Hybrid (4.13 л./100 км. 3.99 л./100 км.). Продается модель по цене от 23 085 долларов.