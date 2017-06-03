Названы самые лучшие способы завести автомобиль при сильных морозах

В Москве ожидается сильное похолодание: по данным синоптиков, температура воздуха в столице может упасть до -27 градусов. В связи с этим эксперты решили рассказать, как автомобилисту не оказаться заложником сильных морозов и завести автомобиль в холода.

Приверженцы советского автопрома без проблем вынимают аккумулятор из машины, и хранят его в тепле, чтобы не иметь проблем с запуском мотора на морозе. Однако владельцы современного транспорта не всегда могут позволить себе такой ход, ведь многие машины имеют мультимедийные системы и другую электронику, настройки которых сбиваются, если отключить их от питания.

Эксперты напоминают, что в нынешнее время почти все сервисы такси предлагают услугу «Прикурить», которая будет стоить примерно 1 000 рублей. Также в морозы пригодится портативное пускозарядное устройство для автомобиля. Оно представляет собой небольшой энергоноситель с хорошей емкостью. За него придется выложить 5 000 10 000 рублей.

Тем, отдает предпочтение дизельному транспорту, в сильные морозы приходится еще сложнее. Поэтому эксперты рекомендуют использовать «арктическое» топливо. Оно не замерзает при температуре до -25 градусов.

Любители электрокаров тоже должны помнить, что в холода их машины могут «дать заднюю». У таких автомобилей следить зимой за зарядом батарей. Кроме того, стоит помнить, что на морозе уменьшается запас хода электрокаров.