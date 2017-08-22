Китайско-британскому седану MG 6 добавили роскоши

Китайско-британский седан MG 6 получил еще одну комплектацию. Благодаря новой версии флагманская модель стала еще роскошнее. Стоимость машины составляет теперь составляет от 96 800 до 132 800 юаней (863 000 1 185 000 рублей).

Седан MG 6 2018 модельного года обзавелся полуавтономным управлением, адаптивным круиз-контролем, распознающим пешеходов, системой предотвращения столкновений. Также для максимальных комплектаций модели MG 6 теперь предусмотрен кожаный салон.

Новая генерация седана MG 6 отправилась на рынок в ноябре минувшего года. Со сменой поколений автомобиль получил иную радиаторную решетку, модернизированную оптику, другие бамперы. Также автомобиль обзавелся современной информационно-развлекательной системой с большим тачскрином, новой фронтальной панелью, рулем с кнопками управления некоторыми функциями автомобиля и стильным селектором АКПП.

Обновленный седан MG 6 стал на 42 миллиметра длиннее, шире на 21 мм, и ниже на 16 мм. При габаритах в 4695х1848х1462 мм автомобиль имеет колесную базу размером 2715 мм, которая выросла на 10 мм.

В моторном отсеке флагманского седана MG 6 располагается двигатель объемом 1,5 литра. За счет турбонаддува, производительность агрегата составляет 169 лошадиных сил. Мотор комплектуется семидиапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, передающей крутящий момент на передний привод.