Представлен обновленный хэтчбек Toyota Aygo

Японские машиностроители представили в глобальной сети обновленную версию компактного хэтчбека Toyota Aygo. «Физическая» премьера транспортного средства состоится в рамках мартовской автомобильной выставки в Женеве.

Обновленный Toyota Aygo получил иную радиаторную решетку и модифицированную оптику. Кроме того, машина обзавелась пересмотренными задними фонарями и 15-дюймовыми колесными дисками с уникальным дизайном. Также была расширена цветовая палитра кузова транспортного средства, и теперь автомобиль будет продаваться в синем, белом и черном цветах, а также в пурпурном оттенке.

О салоне обновленного Toyota Aygo пока сложно говорить, ведь японцы его не показывают. Известно, что машина обзаведется пересмотренным приборным блоком с новой графикой и подсветкой. Кроме того, для салона Toyota Aygo предусмотрена расширенная цветовая палитра.

В моторном отсеке хэтчбека Toyota Aygo располагается модернизированная установка с тремя цилиндрами объемом 1.0 литр. Агрегат получил новый впрыск, более высокую степень сжатия, улучшенный балансный вал, который снижает вибрации на холостом ходу. Производительность двигателя составляет 72 лошадиные силы.

Обновленный Toyota Aygo набирает первую «сотню» за 13,8 секунды. Порог скорости автомобиля ограничен на отметке в 160 километров в час. На 100 км пути машине нужно 3,9 литра топлива.