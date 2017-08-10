Новый Fiat Doblo выходит на российский рынок

Российские дилерские центры Fiat Professional вывели на рынок новый Fiat Doblo, который сменил Fiat Doblo Classic. За грузовой Fiat Doblo Cargo придется отдать от 1 030 000 рублей, а пассажирский Fiat Doblo Combi обойдется от 1 120 000 рублей.

Первоначально авто выйдет в двух модификациях, представленных как цельнометаллический фургон и пассажирский Fiat Doblo Combi, рассчитанный на пять людей. Под капот они получили 1,4-литровый мотор с производительностью 95 лошадиных сил. Двигатель работает в тандеме с 5-скоростной МКПП с переднеприводным механизмом и независимой задней подвеской. Россиянам предложат авто с укороченной колесной базой.

Внешность новинки представлена плавными чертами капота, пересмотренными бамперами, увеличенной радиаторной решеткой и дизайном блоков задних осветителей. Также машину оснастили 16-дюймовыми дисками колес и бамперами, получившими цвет кузова.

В салоне стоит выделить полифункциональное кресло, центральная половина которого складывается для применения как подлокотник. Крайнее кресло тоже складывается для перевозки длинных грузов. Интерьер еще может похвастаться улучшенными шумоизоляционными свойствами и новой мультимедийной установкой. Также необходимо еще внедрить и дополнительное оборудование.