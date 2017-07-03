Nissan выпустит "заряженный" вариант пикапа Navara

В настоящее время американские разработчики Ford намерены начать продажи мощного пикапа Ford Range Raptor с внедорожными характеристиками, благодаря которым конкуренты разработают подобную модель. Японцы из Nissan тоже разработают экстремальный Navara.

Как сообщают профильные СМИ, австралийский филиал Nissan договорился с центральным офисом бренда о создании «заряженного» пикапа Nissan Navara. На сегодняшний день такая информация не получила официального подтверждения. По словам инсайдеров, Nissan Navara построят на той же платформе, что и немецкий пикап Mercedes-Benz X-Class. Следовательно, под капот новинка может получить 3-литровый 6-цилиндровый турбодизель.

Глава австралийского представительства Nissan Ашвани Гупта отмечает, что сегодня выход производительного пикапа Nissan Navara только подвергнут рассмотрению, а бренд имеет все технологии для Range Raptor. Вполне вероятно, что японская машина превзойдет по мощности американского соперника.