Эксперты назвали самые популярные российские сайты для продажи авто

Продажа авто является довольно волнующим процессом, в котором автолюбители стараются не продешевить, не попасть в руки мошенников и продать авто хорошему человеку. Для продажи используют специализированные порталы, число которых составлено экспертами.

При разработке рейтинга за основу был взят один параметр - продажа. За покупкой нового авто можно приехать и к дилеру, но все равно потом его приходится продавать. Таким образом, размещение объявлений на порталах является одним из самых распространенных методов. В перечень наиболее известных сайтов попали Avito.ro (70,8%), Auto.ru (65,8%) и Drom.ru (28,6%).

Согласно иному проведенному исследованию от «АВТОСТАТ», в дилерские центры для продажи подержанных авто обращаются 18,6% автомобилистов. Исследование затронуло 1 600 автолюбителей, а проводилось оно с 9 по 14 февраля 2018 года.