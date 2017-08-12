Названы автовладельцы, которые чаще всего задерживают выплаты по займу

Специалисты сервиса автомобильных займов Car Money проанализировали результаты своей работы и составили рейтинг владельцев автомобилей, которые чаще всего задерживают выплаты по займам. Отмечается, что среди «злостных» неплательщиков находятся владельцы Ford Focus и Toyota Camry.

Компания Car Money, которая выдает займы под залог автомобилей, составила рейтинг автолюбителей, которые чаще всего недостаточно ответственно относятся к кредитным обязательствам. Отмечается, что в 2017 году хуже всего возвращали займы владельцы таких автомобилей как Toyota Camry, Ford Focus, Hyundai Solaris, Chevrolet Cruze, Mitsubishi Outlander и Chevrolet Niva.

Также эксперты отметили, что чаще всего должниками по займу становятся мужчины, в то время как женщины куда более ответственно относятся к кредитным обязательствам. Уточняется, что причина, вероятнее всего, скрывает в том, что женщины попросту реже покупают машины, чем мужчины.

В компании Car Money отметили, что чаще всего клиентами сервиса становятся предприниматели, ведь заем под залог автомобиля является оперативным решением проблем в бизнесе. Примечательно, что в 2017 году кредитный портфель компании составил порядка 1,5 млрд рублей.