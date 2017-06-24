Пикап Chevrolet Silverado получил 811-сильный двигатель

Конструкторы американской тюнинговой компании Speciality Vehicle Engineering потрудились над пикапом Chevrolet Silverado. Модель снабдили 6,8-литровым 811-сильным двигателем.

Разработку американских тюнеров назвали Yenko Silverado. Тюнеры сообщили, что особая модель получит тираж в 25 единиц. Автомобиль разработали на основе короткобазного авто с одинарной кабиной и пакетом дополнений Z51, в состав которого вошли защита раздатки и самоблокирующийся задний дифференциал.

В моторный отсек пикапа Chevrolet Yenko Silverado тюнеры поместили 6,8-литровый агрегат с производительности 811 лошадиных сил. Помимо того, модель получила тормозные механизмы Brembo, усиленные амортизаторы Rancho 22, колесные диски размером 22 дюйма и новую систему выпуска. Салон переработанного пикапа получил кожаную отделку.