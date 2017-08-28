Рассекречен интерьер самого маленького кроссовера Cadillac

Американский премиальный бренд Cadillac, принадлежащий General Motors, готовится вывести на мировой рынок новый кроссовер Cadillac XT4, который станет самой компактной и самой доступной моделью марки. Не так давно фотошпионам удалось заглянуть в салон премиальной новинки во время прохождения дорожных тестов.

На страницах американского автомобильного портала motor1 появились свежие шпионские фото с тестов нового компактного кроссовера Cadillac XT4, который проходит испытания на дорогах общего пользования. Примечательно, что фотошпионы получили возможность приблизиться к прототипу автомобиля и рассекретить интерьера долгожданной новинки.

Прежде всего стоит отметить большой сенсорный дисплей, который расположился на центральной консоли нового Cadillac XT4. Руль автомобиля получил трёхспицевый формат, а владельцев модели порадует полностью цифровая приборная панель. Под камуфлирующей тканью, вероятнее всего, расположились округлые воздухозаборники.

Что касается внешности, то прототип нового Cadillac XT4 использует полностью серийный элементы оптики, а под радиаторной решеткой расположились датчики и сенсоры, необходимые для работы систем безопасности и беспилотных опций. Под капотом, вероятнее всего, расположится 2,0-литровый 272-сильный турбомотор от GM.